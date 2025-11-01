Culleredo invertirá 139.000 euros en renovar la iluminación de Mansosol, en A Zapateira

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo CARLOTA BLANCO

El Ayuntamiento de Culleredo continúa con su plan de renovación de la iluminación pública, especialmente dirigido a las zonas residenciales, e invertirá 139.000 euros en la urbanización Mansosol, en A Zapateira. El objetivo es sustituir las luminarias por otras más eficientes, que incrementen las condiciones de visibilidad para los vecinos.

En concreto, se actuará en varias calles de la trama de viviendas: Liberdade, Democracia, Fraternidade e Igualdade. Serán un total de 66 puntos de luz los que se dispondrán en estas vías, con tecnología led para minimizar el impacto ambiental y promover el ahorro energético a la vez que se garantiza la luminosidad de la zona.

También se renovará el centro de mando, ubicado en la calle Liberdade, al igual que los báculos. La inversión ascenderá a 139.046,47 euros, cofinanciados por la Diputación a través del Plan Único. Los trabajos comenzarán de manera inmediata, indica el Ayuntamiento.

Las nuevas farolas contarán con sistema de telegestión para mejorar su funcionamiento y permitir el manejo a tiempo real. El alcalde, José Ramón Rioboo, destaca que “las inversiones en los servicios del rural serán continuadas, respondiendo a las demandas reales de los vecinos de cada parroquia”.