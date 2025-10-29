Mi cuenta

Culleredo

La Guardia Civil intercepta en Culleredo un camionero que circulaba sin carné y con exceso de carga en el vehículo

Redacción
29/10/2025 09:41
Control camiones Guardia Civil
Control de camiones de la Guardia Civil
Carlota Blanco 

La Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de A Coruña, ha inmovilizado un camión de transporte público de mercancías tras detectar varias infracciones graves y muy graves durante un control realizado en el marco de la Campaña de Pesaje de Larga Duración del Ministerio de Transportes, en colaboración con la Xunta de Galicia.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes, especializados en inspección de transportes por carretera, realizaban un control en el kilómetro 5,220 de la carretera DP-3109, en el término municipal de Culleredo. Durante la inspección, los guardias civiles comprobaron que el conductor carecía del título habilitante MDL, necesario para realizar transporte público de mercancías.

Esta irregularidad constituye una infracción grave, por la que se han iniciado expedientes sancionadores tanto al cargador como al transportista, con un importe de 4.001 euros cada uno.

Además, el vehículo presentaba un exceso de carga del 31,42% sobre la masa máxima autorizada, lo que supone una infracción muy grave. En este caso, se han incoado otros dos expedientes sancionadores, también dirigidos al cargador y al transportista, con sanciones de 2.001 euros cada uno.

Durante la actuación, los agentes también formularon denuncias adicionales por llevar un documento de control incorrecto y por la contratación de un transportista no autorizado.

Ante la gravedad de las infracciones, la Guardia Civil procedió a inmovilizar el vehículo hasta que se subsanen las incidencias detectadas.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los controles periódicos que la Guardia Civil realiza para garantizar el cumplimiento de la normativa del transporte terrestre por carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, evitar la competencia desleal en el sector y proteger a los usuarios.

La Guardia Civil recuerda que el transporte público de mercancías requiere una autorización administrativa vigente y que cargadores y transportistas comparten la responsabilidad en el cumplimiento de la legislación vigente.

