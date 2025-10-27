Culleredo
Alternativa dos Veciños alerta el abandono de San Cosme
Alternativa dos Veciños de Culleredo denuncia el mal estado de conservación del entorno de la Capela de San Cosme. Un espacio de encuentro vecinal que, según indican, "se atopa nun evidente estado de abandono", con el mobiliario "practicamente destruído", el cierre enrejado "completamente roto" y las zonas cubiertas sin mantenimiento, sin que se sepa el motivo de esta situación, por la que interpelarán al Gobierno de Culleredo,
Además, Alternativa de Culleredo asegura que, a pesar de que en su día se adoptaron medidas para impedir el acceso de vehículos, los coches siguen entrando, "o que provoca deterioro do solo", sostiene AV.