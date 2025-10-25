Mi cuenta

Culleredo

El CIFP Universidade Laboral de Culleredo, reconocido como Centro de Excelencia de FP

Este reconocimiento conlleva una inversión directa de un millón de euros 

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/10/2025 18:41
El alcalde visitó las instalaciones del Centro Universidad Laboral de Culleredo
El alcalde visitó las instalaciones del Centro Universidad Laboral de Culleredo
Cedida

El alcalde, José Ramón Rioboo, anunció el reconocimiento del CIFP Universidade Laboral de Culleredo como Centro de Excelencia de Formación Profesional por parte del Ministerio de Educación de España. 

Esta designación conlleva una inversión directa de 1 millón de euros, lo que permitirá modernizar instalaciones y equipamientos, impulsar proyectos de innovación educativa y fortalecer la conexión entre la FP y el tejido productivo de la comarca de a Coruña.. 

Según Rioboo, este reconocimiento es “una magnífica noticia para Culleredo y para toda Galicia" y "premia el trabajo de una comunidad educativa comprometida y refuerza el papel del Laboral como referente formativo y tecnológico”, destacó el alcalde de Culleredo.

El mandatario felicitó expresamente al equipo directivo, profesorado, alumnado y personal no docente del centro. “Mi más sincera enhorabuena a toda la comunidad educativa del Laboral. Su esfuerzo, implicación y compromiso han sido determinantes para alcanzar este logro histórico para Culleredo.”

"Mi más sincera enhorabuena a toda la comunidad educativa del Laboral. Su esfuerzo, implicación y compromiso han sido determinantes para alcanzar este logro histórico para Culleredo"José Ramón Rioboo, alcalde de Culleredo

El regidor destacó también la importancia de esta apuesta por parte del Gobierno de España "frente a la falta de inversión de la Xunta de Galicia en unos centros que en muchos casos superan o rondan los 50 años de antigüedad", denunció Rioboo.

"En los últimos días -apuntan desde del Ayuntamiento de Culleredo- se comprobó la ausencia de inversiones por parte de la Xunta en los centros públicos de enseñanza de Culleredo, a pesar de las reiteradas llamadas de atención sobre el estado que presentan algunos CEIPS tras años de abandono por parte del ejecutivo autonómico".

En este sentido, el mandatario aprovechó para destacar que “,ientras el Gobierno central apuesta con hechos por la modernización de la FP pública, la Xunta lleva demasiado tiempo sin actuar, y la educación pública merece inversiones y planificación a largo plazo”. 

El alcalde reiteró, de esta manera, la crítica formulada esta misma semana con respecto a las cuentas de la Xunta que, "una vez más, olvidan Culleredo por motivos exclusivamente políticos”, denunció.

El Ayuntamiento de Culleredo reiteró su compromiso con la educación pública y con el impulso de alianzas que permitan seguir atrayendo inversión, innovación y oportunidades de empleo cualificado al municipio.

