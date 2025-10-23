La música y la tradición serán las protagonistas este fin de semana en Culleredo

Música tradicional en Culleredo Cedida

Culleredo se prepara para vivir un fin de semana de música, baile y tradición con la celebración del Outubro Folk, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de octubre en la explanada del Paseo Marítimo de O Burgo. El evento está organizado por la Agrupación Folclórica Ancoradoira, que celebra su 35º aniversario, con la colaboración del Concello de Culleredo y la Deputación da Coruña.

La programación arrancará el viernes 24 a las 19:00 horas con los cantos de taberna, que recorrerán 16 establecimientos de O Burgo antes de culminar a las 22:00 horas en la explanada del Paseo Marítimo con una foliada libre.

El sábado 25 será una jornada repleta de actividades para todas las edades. A las 12:00 horas se celebrará el festival infantil, con las actuaciones de Os Rueiriños, la Agrupación Cultural La Madreña y la Asociación Folclórica Ancoradoira. A las 13:30 horas tendrá lugar un xantar popular con una gran paella, y desde las 15:00 horas se desarrollará el CullerFolk, con grupos como Xilbatuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raiñas ao lado de… y la propia Ancoradoira.

La música continuará a las 19:00 horas con un pasarrúas por O Burgo, seguido del Festival Folclórico del 35º aniversario de Ancoradoira, que contará con la participación de Meigas e Trasgos, La Madreña y la agrupación anfitriona.

El broche final llegará con una foliada abierta a partir de las 22:00 horas. Además, durante toda la jornada del sábado se realizarán sorteos con diversos premios gracias a la colaboración de los comercios locales.