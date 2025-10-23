Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

La música y la tradición serán las protagonistas este fin de semana en Culleredo

Redacción
23/10/2025 13:46
Música tradicional en Culleredo
Música tradicional en Culleredo
Cedida

Culleredo se prepara para vivir un fin de semana de música, baile y tradición con la celebración del Outubro Folk, que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de octubre en la explanada del Paseo Marítimo de O Burgo. El evento está organizado por la Agrupación Folclórica Ancoradoira, que celebra su 35º aniversario, con la colaboración del Concello de Culleredo y la Deputación da Coruña.

La programación arrancará el viernes 24 a las 19:00 horas con los cantos de taberna, que recorrerán 16 establecimientos de O Burgo antes de culminar a las 22:00 horas en la explanada del Paseo Marítimo con una foliada libre.

Música tradicional en Culleredo
Música tradicional en Culleredo
Cedida

El sábado 25 será una jornada repleta de actividades para todas las edades. A las 12:00 horas se celebrará el festival infantil, con las actuaciones de Os Rueiriños, la Agrupación Cultural La Madreña y la Asociación Folclórica Ancoradoira. A las 13:30 horas tendrá lugar un xantar popular con una gran paella, y desde las 15:00 horas se desarrollará el CullerFolk, con grupos como Xilbatuxeiras, Amigos da Gaita, Aire e Pau, As Raiñas ao lado de… y la propia Ancoradoira.

La música continuará a las 19:00 horas con un pasarrúas por O Burgo, seguido del Festival Folclórico del 35º aniversario de Ancoradoira, que contará con la participación de Meigas e Trasgos, La Madreña y la agrupación anfitriona.

El broche final llegará con una foliada abierta a partir de las 22:00 horas. Además, durante toda la jornada del sábado se realizarán sorteos con diversos premios gracias a la colaboración de los comercios locales.

Te puede interesar

Antonio Tejero

Fallece Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el 23-F
Redacción
Obelisco y hotel Palace entre 1929 y 1939

Cuando el Obelisco de A Coruña marcaba dos horas
Andrea López Ramos
El mal tiempo no frenó a los bañistas en Riazor

Las lluvias van y vienen: así será el tiempo en A Coruña los próximos días
Andrea Gestal
Museo do Mar de Sorrizo

Arteixo presenta un nuevo cuaderno didáctico para divulgar su cultura marinera
Redacción