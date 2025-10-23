Alternativa se interesa por el abandono de las instalaciones deportivas de Sésamo
El grupo municipal Alternativa ha mostrado su preocupación por el estado de abandono de las instalaciones deportivas de la parroquia de Sésamo, y solicitará al Gobierno local información detallada sobre su situación y mantenimiento.
La formación denuncia que el espacio presenta graves deficiencias: ausencia de señalización en los accesos, presencia de maleza que invade las pistas deportivas, caminos prácticamente intransitables entre las diferentes zonas, material deportivo abandonado y un estado ruinoso en los antiguos vestuarios.
“Queremos saber qué motivó este abandono”
La portavoz de Alternativa, Thais Palla, lamentó la situación y reclamó una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Culleredo:
“Resulta lamentable que el patrimonio de Sésamo se encuentre en este estado y queremos saber qué motivó tal abandono”, afirmó.
Desde el grupo municipal subrayan que estas instalaciones fueron durante años un punto de encuentro para vecinos y deportistas de la parroquia, y que su deterioro “supone una pérdida para la comunidad y para el tejido social y deportivo local”.
Alternativa insistirá en el próximo pleno en la necesidad de acometer labores urgentes de limpieza, reparación y recuperación del espacio, con el objetivo de devolver a los vecinos de Sésamo un entorno adecuado para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.