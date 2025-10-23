Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Alternativa se interesa por el abandono de las instalaciones deportivas de Sésamo

Redacción
23/10/2025 12:58
Sesamo
Sésamo
Cedida

El grupo municipal Alternativa ha mostrado su preocupación por el estado de abandono de las instalaciones deportivas de la parroquia de Sésamo, y solicitará al Gobierno local información detallada sobre su situación y mantenimiento. 

La formación denuncia que el espacio presenta graves deficiencias: ausencia de señalización en los accesos, presencia de maleza que invade las pistas deportivas, caminos prácticamente intransitables entre las diferentes zonas, material deportivo abandonado y un estado ruinoso en los antiguos vestuarios. 

Pista polideportiva de Sésamo
Pista polideportiva de Sésamo
Cedida

“Queremos saber qué motivó este abandono” 

La portavoz de Alternativa, Thais Palla, lamentó la situación y reclamó una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento de Culleredo:

 “Resulta lamentable que el patrimonio de Sésamo se encuentre en este estado y queremos saber qué motivó tal abandono”, afirmó. 

Desde el grupo municipal subrayan que estas instalaciones fueron durante años un punto de encuentro para vecinos y deportistas de la parroquia, y que su deterioro “supone una pérdida para la comunidad y para el tejido social y deportivo local”. 

Alternativa insistirá en el próximo pleno en la necesidad de acometer labores urgentes de limpieza, reparación y recuperación del espacio, con el objetivo de devolver a los vecinos de Sésamo un entorno adecuado para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.

