Culleredo

La directora xeral de Administración Local supervisa en Culleredo las mejoras en los centros sociales de Castelo y Sueiro financiadas por la Xunta

Castelo renueva ventanas, canalones y mobiliario con 15.000 euros, y Sueiro invierte otros 15.000 para cerrar el porche, entre otras mejoras

Redacción
16/10/2025 20:24
Visita al centro social de Sueiro.
Visita al centro social de Sueiro.
PP Culleredo

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitó esta tarde las asociaciones vecinales de Castelo y Santo Estevo de Sueiro, en Culleredo, para comprobar las mejoras realizadas en sus respectivos locales sociales con cargo al Plan específico de acción comunitaria 2025 de la Xunta, destinado a mejorar la vida local y dinamizar la participación vecinal mediante la financiación de obras y equipamiento.

Prieto acudió en primer lugar al centro social de la asociación de vecinos de Castelo, que recibió una aportación de 15.000 euros para renovar ventanas, sustituir canalones y bajantes, realizar la limpieza integral de la cubierta y adquirir mobiliario, además de renovar el equipo informático y el televisor. Prieto visitó a continuación el local de Sueiro, donde se han invertido otros 15.000 euros para cerrar el porche con carpintería acristalada, instalar calefacción en un aula y adquirir un portátil y material deportivo y juegos para realizar sus actividades. Otras dos entidades de Culleredo también resultaron beneficiarias de estas subvenciones: la asociación cultural y vecinal de Almeiras, que dotará su local de aire acondicionado y calefacción, y la asociación Río Trabe de Acea de Ama, con una inversión de 3.000 euros para equipos informáticos y una impresora.

Acompañada por la portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, y concejales del grupo popular, la directora xeral de Administración Local subrayó el compromiso de la Xunta con el asociacionismo local “por su papel clave en la dinamización social y cultural y en la mejora de la calidad de vida de los vecinos”. “Estas obras buscan promover la participación ciudadana y fomentar las diferentes actividades que estos colectivos realizan”, explicó.

Por su parte, Izaskun García destacó que las asociaciones vecinales “son el verdadero motor social de Culleredo” y agradeció el apoyo autonómico “para sostener su labor cultural, deportiva y comunitaria”. Al mismo tiempo, criticó la falta de respaldo del alcalde, José Ramón Rioboo, al recordar que su gobierno no concede subvenciones a estas entidades desde 2023, una situación que, dijo, “perjudica a los vecinos y al propio concello y evidencia la falta de gestión municipal en Culleredo”.

