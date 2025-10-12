Mi cuenta

Culleredo

Culleredo, sobre la Cros: “O problema non son as ideas para a antiga fábrica, senón como se financian”

Redacción
12/10/2025 20:23
Naves de la Cros
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Culleredo muestra su “asombro” ante la propuesta de Alternativa dos Veciños para crear una residencia de estudiantes en las naves de la Cros, que defenderá en el próximo pleno. “O problema non son as ideas para implantar na antiga fábrica, o problema é como se financian e fan realidade. Non é serio anunciar proxectos sen estudo técnico, sen compromiso económico e sen garantías”, critican.

El alcalde, José Ramón Rioboo, alega que "Culleredo xa tiña sobre a mesa unha proposta sólida, avalada pola Deputación e pola Xunta, que supoñía máis de 200 empregos directos e un espazo compartido de uso público, financiado integramente polo Cetim, sen custe para as arcas municipais, pero Alternativa e o BNG decidiron sumarse ao bloqueo político promovido por Izaskun G. Gorostizu, que actuou como a decimoquinta concelleira do PP de Arteixo, facendo desde o primeiro día a obstrución como o seu único proxecto para Culleredo".

Añaden que "resulta sorprendente que quen lidera Alternativa —o alcalde de Oleiros— non aplicase esta mesma idea de residencia de estudantes no seu propio concello, onde dispón de solo, recursos e incluso da universidade".

Alternativa dos Veciños presentará una moción en el próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento realice "as xestións necesarias ante a UDC e a Consellería de Vivenda e Axenda Urbana para facer realidade, coa cesión de uso de dúas das naves da Cros, a creación por 50 anos, de aloxamentos para estudantes universitarios e de Formación Profesional, debendo financiar a Consellería de Vivenda, directamente con fondos propios ou a través do ICO, a habilitación das naves".

El CETIM Centro Tecnológico, ejemplo de la Xunta por su investigación asociada a la sostenibilidad

