Los jinetes cabalgan por O Burgo y sorprenden a los vecinos del barrio

Jinetes paseando por O Burgo

En una escena insólita que despertó la curiosidad de los residentes de O Burgo, un grupo de jinetes recorrió esta mañana varias calles del barrio a lomos de sus caballos, provocando miradas, cámaras y comentarios entre quienes paseaban o abrían sus comercios.

Según testigos presentes en el trayecto, la comitiva equina transitó por vías céntricas de O Burgo, como la Avenida de A Coruña y algunas callejuelas del casco urbano, a un paso tranquilo pero claramente visible.

El recorrido estuvo acompañado por la expectación general: peatones se detuvieron para observar la escena, sacar fotografías y, en algunos casos, preguntar a los jinetes el motivo de la cabalgata.