Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo celebra el Día da Muller Rural para “dar voz a las que nos trajeron hasta aquí”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
11/10/2025 19:58
Dia da muller rural de Culleredo (18)
Dia da muller rural de Culleredo
Patricia G. Fraga

Culleredo celebró en el parque de la Torre de Celas el Día da Muller Rural para “dar visibilidad y voz a las que nos trajeron hasta aquí”, dijo la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, quien destacó el compromiso del municipio con su rural y asociaciones como As Berenguelas, colaboradora de este evento y que presentó su nueva directiva. 

La edil reconoce el “papel esencial” de las mujeres rurales y la “doble discriminación” que sufren, “por mujeres y por estar en el rural”. “Es muy triste, el rural está denostado y la gente joven cada vez va menos, estas mujeres nunca han tenido las mismas oportunidades que otras ni a nivel de redes, ni de transporte ni de nada, pero siempre han contribuido al desarrollo de la sociedad, conservando las tradiciones y manteniendo viva la agricultura, entre otros trabajos”, explica Figueroa. 

Crear comunidad

El Ayuntamiento lleva varios años organizando esta cita y destaca la ayuda de la asociación As Berenguelas, integrada por mujeres de zonas como Celas, Sésamo o Vinseira, entre otras. “Hacen actividades durante todo el año y contribuyen a seguir creando comunidad alrededor del rural de Culleredo”, apunta la concejala. 

Para Marta Figueroa, el Día da Muller Rural es “un día importante para Culleredo” y desde el Ejecutivo de José Ramón Rioboo esperan “seguir celebrándolo muchos años más”. Agradece, también, la presencia de las agrupaciones musicales que actuaron durante toda la jornada de este sábado: Sheila Patricia, Xacarandaina, el coro del conservatorio local y las bandas Ancoradoira, Silvatuxeiras, Xilbardas, Larpeiros de Altamira y Son da Terriña

Además de la comida popular, que fue multitudinaria, durante toda la jornada hubo un mercado de artesanía y productos ecológicos donde adquirir bisutería, ropa, libretas, adornos navideños y otros artículos. 

El Gobierno local de Culleredo también estuvo representado por la concejala de Cultura, Penélope López, y la de Economía, Marta Iglesias.

Galería

El Día da Muller Rural de Culleredo, en fotos

Dia da muller rural de Culleredo (23)Ver más imágenes

Te puede interesar

Mapa de A Coruña elaborado por Estados Unidos y el Reino Unido

Los planos que prueban que Galicia pudo convertirse en otra Normandía durante la Segunda Guerra Mundial
Iván Aguiar
Mapa que elaboró la CIA en 1953 sobre el puerto de A Coruña

A Coruña 'confidential': cuando la CIA puso el ojo en la ciudad en plena Guerra Fría
Iván Aguiar
Una pandilla de amigos se lo pasa en grande en O'Culto

Los sinvergüenzas convierten un tardeo de A Coruña en el Central Perk de Friends
Guillermo Parga
El ideal gallego

Tranvías actualiza la app para saber cuándo llega el autobús
Josefa Prado