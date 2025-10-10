Mi cuenta

Culleredo

Un accidente múltiple en O Burgo causa retenciones kilométricas

Noelia Díaz
10/10/2025 09:54
Accidente múltiple en O Burgo
JAVIER ALBORÉS

Un accidente múltiple en la autopista AP-9 a la altura del área de servicio de O Burgo (Culleredo) causó en la mañana de este viernes retenciones kilométricas en sentido salida de A Coruña.

Según el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 08.59 horas. Fueron cinco vehículos los que colisionaron y uno de ellos acabó volcado, siendo necesaria la presencia de efectivos del 061-Urxencias Médicas y la Guardia Civil, entre otros.

A pesar de lo aparatoso del choque, desde el 112 confirmaron que no hubo que lamentar muertes, aunque sí se registraron varios heridos, uno de ellos con daños en una mano.

Fue una mañana accidentada en el área metropolitana, con otros dos sucesos en Arteixo y Oleiros. En el caso de Arteixo, a las 07.40 horas hubo una salida de vía en Loureda (sin heridos), mientras que en Oleiros, a las 09.16 horas, hubo una colisión entre un coche y una moto. Fue en el kilómetro 5 de la AC-12, en el túnel de Perillo, y el motorista sufrió diversas heridas. 

Operarios en el lugar del suceso
JAVIER ALBORÉS
Retenciones en la AP9
JAVIER ALBORÉS

