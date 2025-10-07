Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Culleredo

Dos peatones heridos en un atropello en Almeiras

Redacción
07/10/2025 10:19
Fotografía de archivo de la Guardia Civil 
Archivo El Ideal Gallego 

Dos personas han resultado heridas leves esta mañana tras sufrir un atropello en el municipio de Culleredo, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico. 

El accidente se produjo alrededor de las 07:40 horas en el kilómetro 1 de la carretera AC-213, a la altura de Almeiras, en un paso de peatones habilitado. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Tráfico para atender a las personas afectadas e iniciar la investigación de las causas del suceso.

