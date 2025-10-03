La Guardia Civil localiza un taller irregular en Vilaboa

Taller irregular en Vilaboa - Guardia Civil

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de A Coruña ha localizado un taller irregular de reparación de vehículos en la localidad de Vilaboa-Culleredo.

Los hechos ocurrieron durante un servicio de inspección en la zona, cuando los agentes detectaron un local comercial aparentemente destinado a la reparación de automóviles pero sin ninguna identificación visible que acreditase dicha actividad.

Tras acceder al interior del establecimiento, los efectivos encontraron un turismo en proceso de reparación, así como una gran cantidad de residuos sólidos procedentes de trabajos anteriores. Al requerir la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad, el responsable del local manifestó carecer de ella.

Ante esta situación, la Guardia Civil levantó la correspondiente acta-denuncia por supuestas infracciones a varias normativas: la Ley 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, la Ley 5/2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley 9/2013 del emprendimiento y la competitividad de Galicia y la Ley 9/2004 de Seguridad Industrial de Galicia.

La investigación sigue su curso y el caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes.