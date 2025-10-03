Culleredo logra 6,5 millones de euros de fondos europeos para transformar su litoral y mejorar el entorno urbano

Jardín botánico de Culleredo - Cedida

El Concello de Culleredo logra los fondos europeos para llevar a cabo su Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). El Ministerio de Hacienda publicó hoy la resolución provisional de la convocatoria, siendo el Ayuntamiento de Culleredo beneficiario de una cuantía de 6.547.728 euros, un 60% de la inversión total, que será de 10.912.880 euros.

El gobierno de Culleredo diseñó un Plan de Acción Integrado enfocado en el litoral, coordinándolo con la regeneración ambiental de la ría de O Burgo. Las metas consisten en superar las barreras físicas para conectar la ría con los espacios urbanos produciendo mejoras ambientales, y el impulso de servicios y actividades que beneficien el desarrollo del municipio.

El alcalde, José Ramón Rioboo, califica de “excelente noticia” la obtención de 6,5 millones de la Unión Europea para “proxectos de envergadura na rexeneración do territorio, a conservación dos recursos, a mellora dos servizos e o benestar veciñal”. “Este é un plan ambicioso para impulsar un avance sostible de Culleredo en harmonía co potencial da nosa ría”, expresa.

El regidor señala que si bien este plan está centrado en la mejora urbana de acuerdo a la convocatoria, esta concesión de fondos “permitiranos dispoñer de máis recursos para o rural, o beneficio é sen dúbida para todo o municipio”.

El Plan se estructura en cuatro proyectos , con un conjunto de actuaciones cada uno .

El primero se denomina “Avenida da Ría”. Su objetivo es cohesionar los núcleos existentes en torno a la ría. Constará de dos actuaciones: reordenación y renaturalización de la avenida de Fonteculler y de la avenida de Acea de Ama. Consistirán en incrementar la seguridad vial, incrementar la masa vegetal y favorecer la movilidad peatonal.

El presupuesto de este proyecto es de 1.450.000 euros.

Jardín botánico de Culleredo - Cedida

El segundo proyecto se denomina “Conectores ría – ciudad” y su meta es aumentar la accesibilidad entre la trama residencial y los espacios verdes y servicios del borde de la ría. Para ello, la primera actuación prevista consiste en la redacción de una estrategia de infraestructura verde, enfocada a la mejora de la biodiversidad y conectividad ambiental, y el desarrollo de un plan director para implantar tres grandes conectores.

Un conector se implementará en O Burgo, entre la plaza de Galicia y la ría a través de la antigua fábrica de La Cros. Otro conector ambiental se creará en Acea de Ama, reforzando el enlace del río Trabe hasta el paseo marítimo. Y el tercer conector irá en Fonteculler para enlazar equipamientos como los colegios y los institutos.

Otra actuación dentro de este proyecto abordará la mejora y puesta en valor del Jardín Botánico de O Burgo. La tercera versará sobre el reacondicionamiento de los Muiños de Acea de Ama. Y finalmente, la cuarta será la regeneración urbana de Tierno Galván, obra que actualmente se encuentra en fase de adjudicación.

Este proyecto aglutina 5.916.363,22 euros.

Jardín botánico de Culleredo - Cedida

El proyecto tres se denomina “Áreas de centralidad” y se concibe para mejorar los espacios públicos, permitiendo reforzar a su vez las actividades comerciales y de servicios. Las actuaciones incluidas son cuatro: el acondicionamiento del entorno de la iglesia de O Burgo, la reordenación del entorno de la plaza de Galicia, la reordenación de la calle Andrés Pan Vieiro, y la regeneración urbana de la calle Moncho Reboiras.

Este proyecto cuenta con una previsión presupuestaria de 2.079.991,91 euros.

Finalmente, el proyecto cuarto tiene por nombre “Capital Social Culleredo”. Su misión es la mejora de la calidad y cantidad de los servicios prestados por el Concello.

Dentro de este proyecto se diseñaron 6 actuaciones. Se llevará a cabo un programa de administración digital, se implementarán soluciones Culleredo Smart City, se realizará un programa de formación a pymes para incrementar su competitividad, se creará un centro social en el edificio de Radio Culleredo mediante su rehabilitación energética, se impulsará una formación en materia ambiental para incrementar la inserción laboral, y se ampliarán los programas del Centro de Empleo Pablo Picasso.

El presupuesto de este proyecto alcanza los 1.470.000 euros.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) es un instrumento que permite ejecutar partes de la Agenda Urbana, un documento estratégico para definir las prioridades y objetivos de la acción municipal hasta 2030 y que fue elaborado con la participación de los vecinos, asociaciones y agentes sociales del municipio.