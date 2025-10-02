Culleredo completó su ‘Verán Movidiño’ con 78 sesiones de ejercicio al aire libre

Una de las actividades de 'Verán Movidiño' -

El Concello de Culleredo echó el cierre a la programación de su ‘Verán Movidiño’, una serie de iniciativas para las personas adultas del municipio con las que se buscó engancharlas a la actividad física y deportiva. Fueron un total de 78 sesiones las llevadas a cabo desde julio hasta el final de septiembre, aprovechando el buen tiempo.

Como broche del programa, los participantes contaron con iniciativas diferentes. Los profesionales de enfermería del Centro de Salud de O Portádego acudieron a la actividad para ofrecer a los usuarios una serie de pautas sobre ejercicio físico con el objetivo de que las puedan seguir fácilmente a lo largo del año.

Como caminar es uno de los hábitos saludables promovidos en la iniciativa, la semana pasada, el Verán Movidiño se desplazó a Celas, donde los participantes recorrieron parte del Rego das Xesteiras y de los caminos de Ermida de Ternande. Contaron con la visita de la concejala de Maiores, Penélope López, y de Régimen Interior, Marta Figueroa, que las felicitaron por su “iniciativa y entusiasmo” para aprovechar “cada minuto de las jornadas”.

El programa fue de acceso totalmente gratuito. El Concello ofreció sesiones continuas semanalmente en Fonteculler, Celas, Tarrío, Sueiro, O Burgo y Vilaboa.

Los objetivos que se trabajaron fueron dirigidos a generar patrones de movimientos saludables, aplicables a la vida cotidiana, y a poner en práctica ejercicios básicos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ejercicio, como estiramientos, relajación, etc. También se encaminan a conocer distintas disciplinas y alternativas de actividad física y se fomenta la socialización.