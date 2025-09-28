Mi cuenta

Culleredo

O Burgo acogerá una exposición de dinosaurios a escala real

Redacción
28/09/2025 17:53
Cartel de la exposición
Cartel de la exposición  EXPLORA DINOUSAURS

La explanada del paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo, acogerá del 10 al 19 de octubre una exposición de dinosaurios animatrónicos a escala real. La empresa Explora Dinosaurs será la encargada de montar la instalación, para la que es necesario adquirir entradas en Ticketrona.

Los horarios serán de 18.00 a 20.00 horas los jueves y viernes, mientras que los sábados y domingos la muestra abrirá de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los jueves y viernes habrá un descuento del 20% en los tickets que se compren de forma online.

"Explora el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas mientras descubres secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real", explica la organización en su Instagram.

