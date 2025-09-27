Culleredo celebra el lleno de la primera edición de O Burgo Fest

Primera edición de O Burgo Fest CONCELLO DE CULLEREDO

El Ayuntamiento de Culleredo celebra la "gran acogida del público" a la primera edición de O Burgo Fest, que tuvo lugar este viernes en la explanada del paseo marítimo local y que contó con la actuación de seis djs: Kike Varela, Nyan Boe, DJ Sonic, D. Bermúdez, Toni Seijas y Marcos Magán.

"El evento, con entrada gratuita, hizo vibrar a los espectadores llegados de distintas partes de la comarca. Un público eminentemente joven predominaba en el festival, que se extendió hasta cerca de las 03.00 horas", afirma el Ejecutivo local.

A lo largo de la noche, los asistentes escucharon géneros como reggaetón, música urbana, electrónica, trap o ritmos latinos, "con una propuesta diseñada para atraer a distintos públicos", señala el Ayuntamiento.