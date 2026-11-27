Fachada principal del pabellón O Espiño de Carral ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Carral aprobó inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento necesaria para regularizar la parcela municipal en la que se encuentra el pabellón de O Espiño y avanzar en su futura ampliación.

La propuesta, presentada por la alcaldía como moción de urgencia, salió adelante con los votos favorables del PP, los concejales no adscritos y el PSOE, así como con la abstención de Alternativa dos Veciños.

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, destacó la importancia de este acuerdo para seguir avanzando en la mejora de las instalaciones deportivas municipales, explicando que “estamos a dar un paso necesario para poder ampliar o pavillón do Espiño e mellorar unhas instalacións que utilizan moitos veciños e entidades do municipio. Queremos que o pavillón poida ofrecer un mellor servizo e responder ás necesidades dos seus usuarios”.

La modificación permitirá regularizar los terrenos municipales vinculados al pabellón y facilitar los siguientes pasos para hacer posible su ampliación.

Consulta del documento

La aprobación inicial abre ahora un plazo de dos meses para que los vecinos puedan consultar el documento y conocer los cambios previstos en los terrenos del pabellón de O Espiño. La documentación estará disponible tanto en la sede electrónica como en las oficinas municipales, donde también se podrán presentar sugerencias o alegaciones.

Una vez finalizado el periodo de exposición pública y recibidos los informes de las administraciones competentes, el Concello continuará con los trámites necesarios para aprobar definitivamente la modificación.