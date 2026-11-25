Foto de grupo de la visita a As Travesas XUNTA

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto al director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, entre otros, visitó este miércoles el Castro das Travesas, en Carral, donde la Xunta promueve una nueva actuación arqueológica, para "afondar no coñecemento deste xacemento, mellorar a súa conservación e avanzar na súa revalorización", indicó Do Campo.

Los trabajos, con una inversión de 20.000 euros, comenzaron el pasado día 20 bajo la dirección arqueológica de Mario César Vila e incluyen dos líneas de actuación: la roza y limpieza de la vegetación en una superficie de 22.600 metros cuadrados y la realización de una prospección con georradar. Belén do Campo destacó la importancia de "continuar traballando na investigación, conservación e difusión dos bens patrimoniais da provincia", además de agradecer la colaboración institucional "para recuperar elementos tan significativos".

La intervención permitirá, abundó la delegada territorial, "mellorar a percepción global do xacemento por parte das persoas visitantes e obter información sobre posibles estruturas arqueolóxicas aínda descoñecidas, sen necesidade de efectuar movementos de terra ou excavacións".