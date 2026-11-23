Uno de los espectáculos Papeques en Carral Carlos Lorenzo

Carral volverá a acercar la cultura y el ocio a los más pequeños de la casa con una nueva edición de ‘Papeques’, el programa que reúne diferentes propuestas culturales pensadas para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrollará del 27 de noviembre al 18 de diciembre e incluirá un total de ocho actividades de teatro de títeres, narración oral, cuentacuentos, cine y magia, dirigidas a niños y niñas de diferentes edades.

La primera cita tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, a las 18:00 horas en el Local Xente Nova de Tabeaio. Nao Caracola presentará ‘Esperta o rinoceronte’, un espectáculo de títeres recomendado para mayores de 6 años.

La siguiente propuesta será el jueves, 3 de diciembre, a las 18:00 horas en la Casa da Cultura, con la proyección de ‘Dragonkeeper: guardiana de dragones’. La película, apta para todos los públicos, cuenta con entrada gratuita con reserva previa habilitada en el teléfono 981 672 580.

Pablísimo tomará el relevo el viernes, 4 de diciembre, a las 18:00 horas en el Local Xente Nova de Tabeaio con ‘Gabinete Mirabilia’, una propuesta de narración oral dirigida a mayores de 5 años.

El jueves, 10 de diciembre, será el turno de los más pequeños de la casa. Trémola Teatro llegará a la Biblioteca Municipal da Casa da Cultura con ‘Leo e o Nadal’, un cuentacuentos especialmente pensado para bebés hasta 3 años. La actividad comenzará a las 18:00 horas. Cada niño o niña deberá estar acompañado en todo momento por un único adulto.

Uno de los espectáculos de Papeques en Carral Carlos Lorenzo

El programa continuará el viernes, 11 de diciembre, a las 18:00 horas en el Local Xente Nova de Tabeaio. Allí, Redrum Teatro representará ‘Os contos de Lobicán’, un espectáculo musical de títeres dirigido a niños y niñas a partir de 3 años.

Ya el sábado, 12 de diciembre, a las 12:00 horas, el Edificio Social Toñito Espiñeira acogerá ‘Aquí hai moito ruído’, de Os Bolechas. La propuesta, a través de los títeres, está dirigida al público infantil de entre 4 y 12 años. Este espectáculo forma parte del programa FalaRedes de la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta de Galicia.

La siguiente actividad llegará el jueves, 17 de diciembre, a las 18:00 horas a la Biblioteca Municipal da Casa da Cultura. Trinketrinke Teatro presentará ‘Unha praia particular. Os Ratos de Lonxedetodo’, una sesión de narración oral orientada al fomento de la lectura para niños y niñas de entre 4 y 8 años.

Uno de los espectáculos de Papeques en Carral Carlos Lorenzo

La última propuesta de esta edición será ‘A viaxe de Nami’, de Mago Errante, que tendrá lugar el viernes, 18 de diciembre, a las 18:00 horas en el Local Xente Nova de Tabeaio. Se trata de un espectáculo de magia recomendado para mayores de 5 años.

Entradas gratuitas

Las actividades celebradas en el Local Xente Nova de Tabeaio y en el Edificio Social Toñito Espiñeira serán gratuitas, con entrada libre hasta completar el aforo. Por su parte, para asistir a las propuestas de la Casa da Cultura será necesario reservar previamente las invitaciones en el teléfono 981 672 580.

La iniciativa está impulsada por el Área de Cultura del Concello de Carral con la colaboración de la Rede Cultural de la Deputación da Coruña y de la Xunta de Galicia