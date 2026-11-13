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Carral

La película de animación 'Chica y Lobo', producida en Carral, llegará a los cines el 12 de febrero

Cuenta con las voces de los actores Anna Castillo y David Verdaguer

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/11/2026 12:24
Cartel de la película
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Una de las películas producidas en el Amiga Space de Carral, 'Chica y Lobo', llegará a los cines el próximo 12 de febrero. El primer largometraje del animador y dibujante Roc Espinet tendrá este mismo fin de semana el primer encuentro con el público en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) y en las próximas semanas hará parada en el Fancine (Festival Internacional de Cine Fantástico de Málaga) y Animalcoi (Festival Internacional de Animación de Alcoy).

Este sábado, día 14, será la 'premiere' mundial de la cinta en el FICX, "uno de los festivales de cine independiente más prestigiosos de Europa", explica el productor Xosé Zapata. En Gijón, precisamente, 'Chica y Lobo' competirá por el Premio del Público, a la Mejor Dirección Novel y Mejor Película Española.

Del cómic a las salas

Roc Espinet trabaja en el universo de 'Chica y Lobo' desde hace unos quince años. Primero fue una novela gráfica, publicada en 2018 por Spaceman Project; ahora es su debut como director.

"Como animador, Espinet ha participado en títulos como 'Birdboy: los niños olvidados', 'Unicorn Wars', 'Homeless Home' o 'Niko y la espada de luz', además de piezas para 'Rick y Morty'. Lleva a la animación 2D su lenguaje de cómic: con influencias del cómic francés y Moebius, el cómic independiente estadounidense, el manga y, por encima de todo, Miyazaki con claras referencias al clásico 'La Princesa Mononoke'. El resultado es una película de acción y fantasía con movimientos de cámara dinámicos, ritmo intenso y un acabado brillante", cuenta Zapata.

Un año del Amiga Space de Carral, un lugar para hacer volar la imaginación

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