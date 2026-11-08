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Carral

Jenni Noya, comerciante de Carral: “Es más barato Shein, pero nuestro trato es especial”

La emprendedora, que destaca la atención de las tiendas de barrio, abrió hace una semana su negocio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/11/2026 05:05
Jenni Noya, junto a sus regalos personalizados en la tienda Imagina con Jenni
Jenni Noya, junto a sus regalos personalizados en la tienda Imagina con Jenni
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El centro de Carral cuenta desde hace una semana con un nuevo negocio, Imagina con Jenni, un lugar donde Jenni Noya ha querido conjugar “la tienda de chuches de toda la vida” con la elaboración artesanal de regalos que ella misma decora con vinilos o mediante la técnica de la sublimación. “Huchas con nombre, peluches con los datos de un recién nacido, regalos para invitados de boda... tengo toda clase de encargos y estoy abierta a las peticiones específicas de cada cliente, y creo que en esta zona este servicio es novedoso”, comenta la emprendedora. 

Es su primera vez al frente de un negocio, ya que su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la atención de dependientes en centros de día o a domicilio, sector en el que sigue: “Prefiero tener una estabilidad mientras la tienda empieza a funcionar”, señala. 

Un paso "lógico"

“Siempre me gustaron las manualidades y en la familia me pedían las mesas dulces para los eventos de mis primos pequeños y demás. Después empecé a hacer detalles para mis amigas, personalizar camisetas, encargos para conocidos... y también pinto macetas de equipos de fútbol y con otras personalizaciones. Montar esto era un paso lógico”, reconoce Jenni Noya. 

Asegura que pone “todo el cariño del mundo” en cada pieza y que eso se nota: “Siempre hay quien te dice ‘ya, pero lo tengo más barato en Shein o Temu’ y te desanima un poco, pero creo que el pequeño comercio ofrece una atención y un trato especial”, indica, y recuerda que barajó otras ubicaciones para su local, como O Burgo o Cambre, pero se decidió cuando vio que cerraba “la tienda de chuches de siempre”: “Pensé que si moría este negocio de toda la vida en Carral acabaría convertido en un local de uñas o algo así”, dice.

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