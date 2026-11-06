Carral finaliza la mejora de la escuela infantil A Galiña Azul con una inversión de 30.000 euros

Operario trabajando en la escuela AYTO. CARRAL

Las obras de mejora de las instalaciones de la escuela infantil A Galiña Azul de Carral finalizaron esta semana tras una inversión cercana a los 30.000 euros. Los trabajos comenzaron en agosto de 2026 y contaron con financiación de la Xunta, en colaboración con el Ayuntamiento.

El Ejecutivo local recuerda que esta actuación fue posible tras el acuerdo alcanzado por el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, con el Consorcio de Igualdade e Benestar para llevar a cabo las mejoras necesarias para la infraestructura educativa.

Tras escuchar las necesidades del centro, tanto de la dirección del centro como del propio personal, se determinó la construcción del almacén, una de las demandas prioritarias.

Entre las principales actuaciones destaca la cubrición del patio posterior, una intervención que permitirá que el alumnado puedan disfrutar de este espacio exterior durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. De este modo, el centro podrá ampliar las posibilidades de uso de esta zona y ofrecer un espacio más protegido para las actividades y el tiempo de juego.

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