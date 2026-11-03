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Carral

Elisa Suárez: “A fibromialxia está discriminada pero é totalmente incapacitante”

Tras case 20 anos á fronte da súa floristería en Gosende, Carral, viuse obrigada a pechar

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/11/2026 04:15
Elisa Suárez, ante o seu negocio
Elisa Suárez, ante o seu negocio
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Elisa Suárez ía cumprir no 2027 vinte anos á fronte da súa floristería, Militroques, en Gosende (Carral), un negocio que acaba de pechar debido ás doenzas que lle está a provocar a fibromialxia, que padece desde hai oito anos e que a incapacita en numerosas ocasións a nivel físico e mental. 

Como están sendo estes días desde que anunciou o seu peche? 

Pois de recibir moito cariño da xente, dinme que é unha pena que peche un negocio e por riba no rural, pero que o primeiro é a saúde. 

Que síntomas lle provoca esta enfermidade e como a incapacitaba no negocio? 

A nivel físico, moitísima dor nos pulsos e nos brazos, que non podo suxeitar un ramo; a nivel mental, esquécenseme moitas cousas.

Cando comezou a padecela? 

Aos 39 anos, e teño 47. O do peche do negocio foi unha decisión moi meditada, estiven máis dun ano valorándoo. Desde os inicios teño moita dor, pero fun tirando como puiden. Agora xa non podía máis e decidín pechar antes de que viñese a voráxine de Defuntos porque non quería quedar mal cos clientes, sempre fun super responsable co meu traballo. Coas datas sinaladas xa me agobiaba un mes antes e a cabeza non me traballaba como debía, e as catro cousas de contabilidade e xestoría que tiña tamén se me facían un mundo. 

Estaba a piques de cumprir 20 anos coa floristería. 

Si, o ano que vén, se non me equivoco. Eu vou seguir participando nas iniciativas veciñais como o da decoración e luces de Nadal, para o que necesiten aquí estou. Tiña clientes non só de Carral, senón de Abegondo, Cambre, Culleredo e moitos máis concellos, dáme moita pena porque había unha relación moi boa. 

Que saídas laborais valora? 

Estou nun momento de incertidume total, porque por fibromialxia non dan baixas nin existen pensións para os que sufrimos esta enfermidade ata un punto incapacitante, e tampouco podo presentarme en calquera traballo porque teño moitas limitacións e eu non vou mentirlle a ninguén.

Cre que esta enfermidade está discriminada? 

Moitísimo. E fales con quen fales todo o que a padece está igual, é totalmente incapacitante. Sendo autónoma é peor, pero incluso quen está por conta allea e colle unha baixa, cando che dan a alta estás igual de mal. Isto é algo crónico que só vai a peor e a ninguén parece importarlle. Hai moito descoñecemento da fibromialxia e ten miles de síntomas. A min deume moitísimo medo un día que esquecín unha conversación que tivera o día anterior cunha persoa. 

Cales foron os seus mellores momentos na floristería? 

O día da inauguración foi impresionante, acórdome moito dese día, do ambiente. O mellor foi o cariño da xente todos estes anos.

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