Carral y Cerceda avanzan en el deslinde para regularizar la urbanización en el monte Xalo

Reivindicaciones vecinales en la urbanización O Castelo PATRICIA G. FRAGA

Cerceda y Carral avanzan en los trámites para completar el deslinde de sus respectivos términos municipales en el monte Xalo, un procedimiento clave para la regularización y ordenación administrativa de la urbanización O Castelo, que lleva años denunciando la falta de suministro de agua, entre otros servicios.

Así, este lunes se ha firmado la primera acta de deslinde, en la que se recogen las primeras líneas de delimitación, tomando como referencia la documentación histórica de 1956. Según explicó el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, “este primer paso es de vital importancia para poder continuar con los trámites administrativos necesarios para hacer posible la dotación de servicios públicos a esta urbanización privada”.

Este proceso permitirá dar pasos para modificar el plan parcial de O Castelo y adaptar el planeamiento urbanístico a la realidad existente y a la Lei do Solo de Galicia, aprovechando la documentación y el trabajo previo que los ayuntamientos llevan años desarrollando. La delimitación afecta también al municipio de Culleredo, por lo que ha sido necesario que los tres gobiernos municipales constituyesen sus respectivas comisiones de deslinde para avanzar en el procedimiento, indica Carral.

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