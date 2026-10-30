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Carral

Carral completa la rehabilitación de la polideportiva de Canedo con una inversión de casi 48.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/10/2026 17:27
Polideportivo de Carral
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El Ayuntamiento de Carral terminó esta semana las obras de rehabilitación de la pista polideportiva del Local Social do Canedo, una actuación que contó con un presupuesto de 47.605,66 euros, IVA incluido.

Los trabajos se centraron en la renovación del pavimento y en la mejora de las condiciones de la instalación para la práctica deportiva. Para ello, se acondicionó la superficie existente y se construyó un nuevo suelo de hormigón, con un acabado adecuado para el uso deportivo.

La intervención incluyó también la instalación de un sistema de recogida de aguas pluviales para facilitar la evacuación en días de lluvia. Esta actuación permite mejorar el drenaje de la pista y contribuir a su conservación y mantenimiento.

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En cuanto al equipamiento, se pintaron las líneas de juego y se instalaron dos porterías reglamentarias de fútbol sala, así como canastas fijas de baloncesto. De esta manera, la pista dispone de los elementos necesarios para la práctica de ambas disciplinas deportivas.

La rehabilitación permite contar con una superficie renovada y con el equipamiento adecuado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el entorno del Local Social do Canedo.

El presupuesto total de la obra ascendió a 47.605,66 euros y fue financiada a través del POS+2026 de la Diputación de A Coruña.

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