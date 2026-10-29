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Carral

Carral recomienda circular con cuidado ante el inicio de las obras de O Quenllo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/10/2026 14:14
Carral inicia las obras para mejorar la seguridad viaria en O Quenllo, con una inversión de más de 225.000 euros
Inicia de las actuaciones para mejorar la seguridad viaria en O Quenllo, con una inversión de más de 225.000 euros
 
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El Ayuntamiento de Carral inició esta semana las obras de mejora de la seguridad en la carretera municipal de O Quenllo, una actuación que cuenta con un presupuesto de 225.222,52 euros y que está financiada a través del POS+2026 de la Diputación de A Coruña

La intención es optimizar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad en distintos tramos de esta vía, para lo que se renovará el firme, se ampliará el espacio disponible en la carretera donde sea necesario y se incorporarán elementos para facilitar la evacuación del agua de lluvia y mejorar la señalización. 

En los primeros 550 metros se construirán cunetas de seguridad, se instalarán elementos para moderar la velocidad adaptando la circulación a las características del entorno

En la zona de monte, se aprovechará el espacio disponible para ampliar la plataforma de la carretera y mejorar las condiciones de paso. La actuación incluye la renovación del pavimento en los tramos previstos, así como la instalación de nueva señalización horizontal y elementos de balizamiento. 

Con motivo de las obras se recomienda extremar las precauciones, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones marcadas para el tráfico.

José Luis Fernández Mouriño y Ángeles Vázquez

A Xunta e Carral avalían medidas para mellorar o saneamento no municipio

Más información
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