Carral recomienda circular con cuidado ante el inicio de las obras de O Quenllo

Inicia de las actuaciones para mejorar la seguridad viaria en O Quenllo, con una inversión de más de 225.000 euros

El Ayuntamiento de Carral inició esta semana las obras de mejora de la seguridad en la carretera municipal de O Quenllo, una actuación que cuenta con un presupuesto de 225.222,52 euros y que está financiada a través del POS+2026 de la Diputación de A Coruña.

La intención es optimizar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad en distintos tramos de esta vía, para lo que se renovará el firme, se ampliará el espacio disponible en la carretera donde sea necesario y se incorporarán elementos para facilitar la evacuación del agua de lluvia y mejorar la señalización.

En los primeros 550 metros se construirán cunetas de seguridad, se instalarán elementos para moderar la velocidad adaptando la circulación a las características del entorno.

En la zona de monte, se aprovechará el espacio disponible para ampliar la plataforma de la carretera y mejorar las condiciones de paso. La actuación incluye la renovación del pavimento en los tramos previstos, así como la instalación de nueva señalización horizontal y elementos de balizamiento.

Con motivo de las obras se recomienda extremar las precauciones, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones marcadas para el tráfico.