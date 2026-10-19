A Xunta e Carral avalían medidas para mellorar o saneamento no municipio
Fernández Mouriño visitou este luns á conselleira Ángeles Vázquez
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, avaliaron este luns nunha reunión celebrada en Santiago de Compostela as posibilidades de acometer medidas para mellorar a rede de saneamento do municipio.
Así, o alcalde informou á conselleira dos proxectos que estuda o Concello para mellorar este servizo nas parroquias de San Vicente e Cañás. O obxectivo é que ambas redes, unha vez renovadas, conduzan as augas residuais cara á estación depuradora de San Vicente que conta xa coa capacidade necesaria.
Ángeles Vázquez asegurou que o persoal técnico de Augas de Galicia estudará os proxectos presentados polo concello para determinar a súa viabilidade técnica e as posibles vías de colaboración para o seu financiamento.
"Cómpre lembrar que aínda que as competencias en materia de saneamento, depuración e abastecemento de augas son municipais, a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático presta o seu apoio técnico e económico aos concellos galegos para contribuír a que poidan exercelas do xeito máis eficiente e presten uns servizos de calidade á súa veciñanza", destaca o Executivo galego.