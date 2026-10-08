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Carral

Vuelve la fiesta del domingo por la tarde a Carral: una sesión por los viejos tiempos

La discoteca Jaleo organiza el día 11 ‘Rebobina’, un homenaje a Party, El Bosque y LP45

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/10/2026 16:48
Juanky, Federato y Goro posan en Jaleo
Juanky, Federato y Goro posan en Jaleo
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El reencuentro de los hermanos Gallagher, la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero y las sesiones ‘remember’ de discotecas míticas. La nostalgia está de moda y los millenial que bailaron en los 90 y primeros 2000 en El Bosque (Cambre), LP45 (Ordes) y Party (Carral) hoy ya peinan algunas canas y tienen más controlados los parques infantiles que las zonas de marcha de los municipios. Para ellos la discoteca carralesa Jaleo programa este domingo un ‘tardeo’ con Dj Goro, Juanky y Federato, residentes en estos templos de la música coruñesa. 

‘Rebobina’ comenzará a las 18.00 horas y se prolongará hasta la medianoche, como en los antiguos ‘tardeos’ carraleses, y las entradas costarán diez euros con derecho a una consumición mínima. Se venderán, apunta la organización, en la taquilla la misma tarde de la fiesta. 

“En mi caso, vivo de la nostalgia, del recuerdo que evoca LP45 a quien lo haya frecuentado en cualquiera de sus fases, porque yo estuve desde su inauguración, en 1990. Las zonas de marcha han desaparecido, solo queda A Coruña. Ordes es una tragedia cómo está, Santa Comba igual... y la movida en Carral es inexistente, solo quedan un par de locales que resisten y Jaleo, que abre esporádicamente para este tipo de fiestas. Antes para ir a las grandes discotecas los de la ciudad tenían que ir a los pueblos y ahora se ha invertido”, señala Dj Goro, creador de un himno de las pistas de baile como ‘Gz’, la versión ‘bakalao’ de la tradicional ‘Sementeira’, que le reportó infinitas alegrías en su etapa de productor musical. “Fue la canción más bailada en las discotecas de Galicia”, dice. 

Antes para ir a las grandes discotecas los de la ciudad tenían que ir a los pueblos y ahora se ha invertidoDj Goro

Valor intangible

Goro sigue dedicándose a lo mismo, aunque los recintos más emblemáticos de la provincia hayan pasado a mejor vida. “Ordes era un hervidero y, en mi caso, tiene un valor intangible que alguien me recuerde como la primera persona que le pinchó su canción favorita, disfruto muchísimo viendo las reacciones en las fiestas ‘remember’”, relata el pinchadiscos, que anima a todos a disfrutar de este tardeo, “que permite no levantarse con resaca” y que tendrá lugar en un pueblo que fue estandarte de la fiesta vespertina los domingos. 

Explica el dj que en los mejores años de la movida metropolitana “se iba el viernes a El Bosque, el sábado a LP45 y el domingo a Party” y destaca que el evento ‘Rebobina’ fusionará “todo un fin de semana en una tarde con los dj de esas tres discotecas”. 

Dance, italodance, progressive, latino... todos los estilos tendrán cabida en esta sesión, pero Dj Goro vaticina quién será el claro favorito de muchos: “Federato viene de la zona latina de El Bosque, de los años en que empezaba a petarlo el reggaetón, así que va a ser agitar el avispero y van a estar todos perreando”, asegura entre risas. Además, alaba a Juanky: “Estuvo en las mejores etapas de Party”, dice. 

Hoy en día la antigua discoteca carralesa está cerrada, LP45 alberga hoy los platós televisivos de la productora Tex45 y El Bosque es un edificio en ruinas comido por la maleza, pero el espíritu de sus noches más mágicas revivirá con fuerza este domingo 11 en Jaleo.

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