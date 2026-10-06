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Carral

Carral avanza en la renovación de aceras de la avenida de Os Mártires

Redacción El Ideal Gallego
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06/10/2026 13:26
Las obras acabarán este mes de octubre
Las obras acabarán este mes de octubre
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El Ayuntamiento de Carral avanza en la reforma de las aceras de la avenida de Os Mártires con la intención de "mellorar a accesibilidade e a seguridade para os peóns", mediante una actuación que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros.

Según el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, estas obras continúan la senda de mejoras previstas en el municipio en materia de seguridad vial y accesibilidad. “Trátase dunha obra necesaria e moi demandada pola veciñanza por mor do estado de deterioro que presentaba”, apuntó el regidor.

La actuación se desarrollará a lo largo de aproximadamente 160 metros, entre las calles de O Curro y Rosalía de Castro, un tramo en el que el pavimento existente presenta un importante nivel de deterioro.

El proyecto contempla la demolición del pavimento y de los bordillos existentes y su sustitución por nuevos acabados. En concreto, se prevé la colocación de adoquín y bordillos de hormigón, con nuevas piezas de pavimento táctil en los puntos de cruce, "co obxectivo de mellorar as condicións de accesibilidade do itinerario peonil".

Además, con la renovación de este tramo se aspira a "homoxeneizar os seus acabados, mellorarando as condicións de uso do espazo peonil"

Las obras se completarán este mismo mes de octubre. 

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