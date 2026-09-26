Carral lanza nueva edición del ciclo Teatro de Outono, que contará con ocho espectáculos 

'O proceso', de Malasombra Producións CEDIDA

El área de Cultura de Carral pondrá en marcha la próxima semana una nueva edición del ciclo Teatro de Outono, que ofrecerá ocho espectáculos entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre en el local Xente Nova de Tabeaio.

La programación comienza el viernes 2 a las 20.30 horas con ‘Os dous de sempre’, de Mofa e Befa (Producións Teatrais Excéntricas), un espectáculo de comedia inspirado en la obra de Castelao.

El ciclo continuará el 9 de octubre con ‘Cabaré climático’, de Vasrir, una comedia musical; el 16 con 'O proceso', comedia de Malasombra Producións; el 23 con ‘Top manta’, de Fulano, Mengano e Citano; y el 30, con 'Esas cousas marabillosas' de Empatía Teatro.

Ya en noviembre el ciclo continuará el 6 con ‘Dúo vaguidades’, de Artefeito Producións; el 13, Cinema Sticado presentará ‘Oh, Mammi Blue’ y, para rematar, el 20 Galeatro e Xarope Tulú cerrarán el ciclo con ‘Berenguela na gaiola’. Estas tres últimas propuestas son, asimismo, espectáculos de comedia.

Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

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