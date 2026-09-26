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Carral

Carral lanza nueva edición del ciclo Teatro de Outono, que contará con ocho espectáculos 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/09/2026 17:16
'O proceso', de Malasombra Producións
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El área de Cultura de Carral pondrá en marcha la próxima semana una nueva edición del ciclo Teatro de Outono, que ofrecerá ocho espectáculos entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre en el local Xente Nova de Tabeaio

La programación comienza el viernes 2 a las 20.30 horas con ‘Os dous de sempre’, de Mofa e Befa (Producións Teatrais Excéntricas), un espectáculo de comedia inspirado en la obra de Castelao.

El ciclo continuará el 9 de octubre con ‘Cabaré climático’, de Vasrir, una comedia musical; el 16 con 'O proceso', comedia de Malasombra Producións; el 23 con ‘Top manta’, de Fulano, Mengano e Citano; y el 30, con 'Esas cousas marabillosas' de Empatía Teatro.

Ya en noviembre el ciclo continuará el 6 con ‘Dúo vaguidades’, de Artefeito Producións; el 13, Cinema Sticado presentará ‘Oh, Mammi Blue’ y, para rematar, el 20 Galeatro e Xarope Tulú cerrarán el ciclo con ‘Berenguela na gaiola’. Estas tres últimas propuestas son, asimismo, espectáculos de comedia.

Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

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