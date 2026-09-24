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Carral

Carral propondrá en el pleno la cesión de una parcela para la futura residencia de mayores

Noelia Díaz
Noelia Díaz
24/09/2026 14:35
Pleno ordinario en Carral
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El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, propondrá este jueves al pleno la cesión de una parcela para la futura residencia de mayores promovida por la Xunta. Se trata, explica, de un punto "esencial" para garantizar la atención a las personas mayores del municipio y favorecer que los vecinos que lo necesiten puedan permanecer en su entorno habitual, sin verse obligados a desplazarse a otros municipios.

La iniciativa contempla que el Ayuntamiento ponga a disposición del Ejecutivo autonómico la finca en un plazo máximo de un año. Se trata de un proyecto, apunta el Gobierno local, que se intentó materializar durante su anterior etapa al frente de la Alcaldía.

"En 2018 el Gobierno municipal consiguió impulsar la tramitación y aprobación de una subvención destinada a la creación de un centro de mayores en las antiguas instalaciones del colegio Víctor Velasco, avanzando de forma concreta en la puesta en marcha de este equipamiento. Aquel proyecto, sin embargo, no llegó a materializarse tras el cambio de gobierno, Alternativa dos Veciños dejó perder finalmente los fondos disponibles", lamenta Mouriño.

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