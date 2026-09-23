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Carral

Reabren la causa por injurias e insultos a los concejales que apoyaron a Mouriño en Carral

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/09/2026 20:24
Bello, en primer término, durante la moción de censura
Bello, en primer término, durante la moción de censura
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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha reabierto la causa judicial contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y otros miembros de Alternativa dos Veciños por injurias e insultos a los dos ediles que apoyaron a José Luis Fernández Mouriño (PP) en la moción de censura y a una tercera concejala que ya había abandonado la formación de la margarita.

Se trata de Francisco Bello, Mercedes Caridad y Susana Guimarey –quien dejó su acta antes de la moción–, que se querellaron tras recibir calificativos como "gorrinos de cochiquera", "porcos", "golpistas traidores" o "corruptos", "expresiones estas dos últimas que se acompañaban en una red social con las fotos de los tres querellantes", puede leerse en el auto.

Aunque la denuncia fue archivada en primera instancia por considerarse que estas intervenciones de Ángel García Seoane, el exalcalde Javier Gestal y otros ediles de Alternativa se encuentran dentro de la libertad de expresión, el magistrado ponente, Luis Barrientos Monge, reabre ahora la causa al ver “una carga peyorativa innecesaria” en las mencionadas frases.

Por ello, los querellados deberán acudir cuando se les cite a declarar ante el juez por estas acusaciones.

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