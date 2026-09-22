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Carral

Carral invierte más de 40.000 euros en mejoras en el CEIP de Tabeaio

La obra fue financiada con cargo al POS+ de la Diputación

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/09/2026 20:06
Exterior del colegio de Tabeaio
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Carral ha finalizado las obras de mejora y acondicionamiento del CEIP de Tabeaio, una actuación que supuso una inversión de más de 40.000 euros y que sirvió para renovar integralmente distintos elementos del colegio.

La concejala de Educación, Cristina Casal, y el concejal de Obras, Óscar Bodelo, visitaron el centro para comprobar in situ el resultado de los trabajos, que incluyeron sustitución de carpinterías, mejora del aislamiento del edificio, instalación de un nuevo falso techo y renovación de la iluminación.

Exterior del colegio de Tabeaio
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El proyecto contó con un presupuesto de 41.135,60 euros, con cargo al Plan Único de la Diputación (POS+), y la obra se realizó durante el período no lectivo. "Estas mejoras permitirán disponer de unas instalaciones más confortables para el alumnado y el profesorado, al tiempo que contribuyen a optimizar las condiciones de eficiencia energética del edificio", explica el Ayuntamiento carralés.

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