Carral demolerá las antiguas viviendas del profesorado del colegio Vicente Otero Valcárcel

Viviendas profesores del CEIP Vicente Otero Valcárcel en Carral CEDIDA

El Ayuntamiento de Carral demolerá el edificio que alberga las antiguas viviendas en las que residían, en su momento, los profesores del colegio Vicente Otero Valcárcel, situado en pleno centro urbano de la localidad. El anuncio lo formuló el propio alcalde, José Luis Fernández Mouriño, durante una reciente visita realizada por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al centro educativo.

El Gobierno local atiende así una reclamación de la comunidad escolar que considera que el recinto habitacional, ahora deshabitado, supone un peligro para los más pequeños que asisten a diario a clase.

El compromiso del regidor es llevar a cabo la demolición en el menor espacio posible de tiempo y, a ser posible, aprovechar los trabajos de ampliación de las instalaciones educativas que se van a llevar a cabo de inmediato.

Nuevas aulas

Cabe indicar que durante la visita de Román Rodríguez se anunció el proyecto de mejora de la infraestructura académica que supondrá una inversión económica de 1,4 millones de euros.

“Vanse crear seis aulas máis que permitirán unha organización de espacios adaptada as necesidades actuais do centro, ofrecendo así unha maior calidade educativa ao alumnado”, dijo el responsable autonómico de Educación.

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Fuentes de la Xunta apuntaban, por su parte, que la principal actuación consistirá en la construcción de un piso más sobre el actual comedor y en el que se habilitarán cuatro aulas destinadas a Educación Primaria. En la planta inferior se ampliará una de las clases Educación Infantil y se crearán otras dos en la que ahora ocupa Psicomotricidad.

Asimismo, se unificarán los dos comedores existentes, de tal forma que uno de ellos se amplía para acoger a todos los usuarios mientras que el otro se destina a acoger Psicomotricidad. Por su parte, en el exterior se habilita un patio de juegos.

El proyecto de obra contempla también la ampliación de los ventanales para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de las aulas de Infantil, la adaptación de los aseos de la planta inferior y la redistribución de la zona del profesorado. La previsión es licitar la intervención a lo largo del primer trimestre de 2027 y dar inicio a las obras el próximo mes de julio.

Rodríguez aprovechó para destacar que con esta iniciativa se eleva a doce millones la inversión del Gobierno gallego en obras de mejora de los centros educativos del área metropolitana coruñesa. Así, entre las actuaciones mencionó la ampliación del instituto arteixán de Pastoriza o la rehabilitación del Barrié de la Maza de Sada, entre otros.