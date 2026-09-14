El panadero carralés Miguel Beade recibe en Bilbao su tercera estrella 

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes CARLOTA BLANCO

Miguel Beade Nogueira, de Panadería Mercedes (Carral), recogió este lunes en una ceremonia en Bilbao su tercera estrella dentro del concurso 50 Panaderos Top de España 2026, que promueve DIR Informática. Quinta generación del obrador situado en Os Bulleiros, Beade -que también recibió el galardón en 2022 y 2024- ha sido uno de los profesionales reconocidos en el certamen más prestigioso del país en el sector.

"Este año fue muy complicado, porque además de puntuar un molete puntuaban también un barra", explica el artesano, que considera este premio "un escaparate tremendo" y se muestra muy agradecido. Su objetivo, explica, es lograr algún año la Miga de Oro, que también se otorga en esta cita gastronómica.

La expansión de este obrador de Carral en los últimos años ha sido meteórica y Miguel Beade reconoce que disfruta investigando sobre el pan y su producción, que recomienda que sea lenta y reposada para que no sea “una bomba digestiva”. Hoy en día sus elaboraciones pueden degustarse en los restaurantes Artabria, Eclectic, Peculiar, Charlatán, Habaziro, O Secreto, Greca o Divino Steak House, además de las Jamonerías Vales o la sección gourmet de El Corte Inglés de A Coruña.