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Carral

Carral finaliza la red de recogida de pluviales de Soavila, en Cañás

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/09/2026 18:49
Vista de la reforma en Soavila
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El Ayuntamiento de Carral finalizó las obras de construcción de cunetas de hormigón y canalización de pluviales en Soavila, en la parroquia de Cañás. La actuación, financiada a través del Plan de Obras y Servicios de la Diputación, supuso una inversión final de 61.170 euros.

Los trabajos permitieron mejorar el sistema de recogida y evacuación de las aguas pluviales en este tramo, mediante la ejecución de nuevas cunetas de hormigón y la instalación de canalizaciones de PVC. Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza y acondicionamiento de las cunetas existentes.

Peatones y vehículos

La intervención contribuye a mejorar el drenaje de la vía y las condiciones de seguridad para peatones y vehículos, dando continuidad a las actuaciones realizadas en esta zona.

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, destaco que “con esta actuación damos continuidade á mellora das infraestruturas viarias nas parroquias e, neste caso, conseguimos mellorar de maneira notable a evacuación das augas pluviais e as condicións de seguridade neste tramo de Soavila. Seguiremos traballando para atender as necesidades dos diferentes núcleos e mellorar os servizos e espazos públicos do municipio”.

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