Carral finaliza la red de recogida de pluviales de Soavila, en Cañás

Vista de la reforma en Soavila CEDIDA

El Ayuntamiento de Carral finalizó las obras de construcción de cunetas de hormigón y canalización de pluviales en Soavila, en la parroquia de Cañás. La actuación, financiada a través del Plan de Obras y Servicios de la Diputación, supuso una inversión final de 61.170 euros.

Los trabajos permitieron mejorar el sistema de recogida y evacuación de las aguas pluviales en este tramo, mediante la ejecución de nuevas cunetas de hormigón y la instalación de canalizaciones de PVC. Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza y acondicionamiento de las cunetas existentes.

Peatones y vehículos

La intervención contribuye a mejorar el drenaje de la vía y las condiciones de seguridad para peatones y vehículos, dando continuidad a las actuaciones realizadas en esta zona.

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, destaco que “con esta actuación damos continuidade á mellora das infraestruturas viarias nas parroquias e, neste caso, conseguimos mellorar de maneira notable a evacuación das augas pluviais e as condicións de seguridade neste tramo de Soavila. Seguiremos traballando para atender as necesidades dos diferentes núcleos e mellorar os servizos e espazos públicos do municipio”.