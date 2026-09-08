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Carral

Un vermú infinito para despedir las Festas do Socorro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/09/2026 17:31
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El mal tiempo no mermó el entusiasmo de los asistentes
Cedida
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Carral despide este martes las Festas do Socorro tras cinco días de intensa celebración y coincidiendo con la Festividad de Nosa Señora. 

Tras la misa, se inició la esperada sesión vermú infinita, que a esta hora reúne a decenas de vecinos y visitantes de toda comarca para clausurar O Socorro.

Cinco jornadas de celebración que han convertido, un año más, las celebraciones de Carral en uno de los grandes encuentros festivos del calendario de la comarca de A Coruña.

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