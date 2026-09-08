Carral
Un vermú infinito para despedir las Festas do Socorro
Carral despide este martes las Festas do Socorro tras cinco días de intensa celebración y coincidiendo con la Festividad de Nosa Señora.
Tras la misa, se inició la esperada sesión vermú infinita, que a esta hora reúne a decenas de vecinos y visitantes de toda comarca para clausurar O Socorro.
Cinco jornadas de celebración que han convertido, un año más, las celebraciones de Carral en uno de los grandes encuentros festivos del calendario de la comarca de A Coruña.