La Xunta declara de interés autonómico la ampliación de una empresa de carpintería metálica de Carral

Sede de Mantiñán Lestayo en Os Capelos CEDIDA

El grupo empresarial de carpintería metálica Mantiñán Lestayo ampliará sus instalaciones en Carral con una inversión de diez millones de euros lo que también implicará la creación de treinta puestos de trabajo. El Consello da Xunta acordó la declaración de interés autonómico de este proyecto para una empresa con casi treinta años que da trabajo a más de un centenar de personas.

Según fuentes autonómicas, del total de la inversión, 6,5 millones se destinarán a la construcción, mientras que el resto de dedicarán al equipo, maquinaria y nuevas tecnologías. La intervención se ejecutará en dos fases con un cronograma previsto para los próximos seis años. La superficie de la planta construida en el polígono industrial de Os Capelos pasará de unos 10.000 metros cuadrados a 30.000. El objetivo es incrementar superficie, modernizar procesos productivos y mejorar su competitividad.

Suelo urbanizable

El proyecto prevé la creación de una zona de suelo urbanizable para destinarlo a la ampliación de las instalaciones industriales existentes, con una mejora de las comunicaciones entre ellas y para permitir la especialización de cada edificio. Asimismo, se prevé la urbanización del entorno con el fin de adaptarlo a las necesidades de maniobra, aparcamiento y a una mejor integración natural y paisajística.

La Xunta indica que desde la aprobación de la norma que regula los proyectos de interés autonómico (PIA) en el año 2021, fueron declarados seis PIA cuyo objeto son actuaciones de carácter industrial.