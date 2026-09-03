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Carral

La Festa da Empanada de Carral se marca el objetivo de 'las cinco mil'

La cita gastronómica alcanza su quincuagésima primera edición

Fran Moar
Fran Moar
03/09/2026 21:00
Alcaldes y concejales del área degustan empanada en Carral
Alcaldes y concejales del área degustan empanada en Carral
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La Festa da Empanada de Carral se marca un objetivo cuasi olímpico: alcanzar 'las cinco mil'. Pero nada que ver con longitudes, la meta es que entre las tres panaderías que participan en esta edición logren la venta de cinco mil raciones. La 'disputa' es entre Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar. Esta cita gastronómica alcanza su quincuagésima primera edición y, organizada por el Ayuntamiento de Carral, cuenta con la colaboración de la Diputación, Aceites Abril y Estrella Galicia. Según fuentes municipales, se busca mantener viva una celebración ya consolidada en el calendario cultural de Carral y reivindicar tanto la gastronomía local como el patrimonio musical gallego.

Respecto a este patrimonio musical indicar que actúan cuatro agrupaciones en el Campo da Feira: O Rueiro de Tabeio, As Cantareiras das Encrobas, Xodo y Arnela

Cabe indicar que la celebración sirve de antesala a una velada protagonizada por París de Noia y Los Coleguitas.

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