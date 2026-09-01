Los vecinos de la urbanización del Xalo denuncian que Carral dejó de suministrarles agua

Imagen de una protesta de los vecinos del Xalo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Siempre se puede ir a peor. Si a los vecinos de la urbanización O Castelo, en el monte Xalo, les parecía una pobre solución que se les suministrase agua con camiones cisterna, ahora denuncian que no disponen ni de eso. Según indica el presidente de la comunidad de vecinos, Eduardo Palmero, desde hace casi dos semanas el suministro desde Carral está interrumpido, mientras que el facilitado por Cerceda solo les llega para una jornada.

Palmero asegura que el, en particular, se encuentra sin agua desde el pasado sábado, día 29 de agosto, y teme que la actuación del Gobierno local de Carral sea una represalia por los actos de protesta que en los últimos meses protagonizan los afectados.

Sin embargo, fuentes municipales indican que el envío de más camiones cisterna precisa de la apertura de un nuevo trámite administrativo que debe ser aprobado por el departamento de Intervención.

Un gasto municipal de 20.000 euros

“El Ayuntamiento, hasta la fecha, ya se ha gastado más de 20.000 euros en el suministro de agua y para continuar haciéndolo es necesario la aprobación de nuevos envíos”, indican.

Cabe recordar que esta problemática ya ha sido denunciada ante los tribunales de justicia. Los afectados reiteran que llevan “30 años así” y consideran que la cuestión podría solventarse con “voluntad política”, algo que, aseguran, no han encontrado en los responsables de ambos municipios.