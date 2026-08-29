El Complexo Deportivo de Carral renueva su equipamiento para consolidarse como referente en la comarca

Inauguración del Complexo Deportivo de Carral renovado Archivo El Ideal Gallego

Carral dispondrá de unas instalaciones deportivas de “primeiro nivel”, indicaron su alcalde, José Luis Fernández Mouriño, y el edil de Deportes del municipio, Óscar Bodelo.

Ambos avanzaron la intención del Ayuntamiento de Carral de renovar el equipamiento del complejo deportivo y la decisión de destinar 124.938,91 euros financiados con cargo al remanente de tesorería para conseguirlo.

Esta actuación supondrá el último paso de unas obras de modernización que permitirán "ofrecer unas instalaciones más completas, modernas y adaptadas al creciente número de usuarios y usuarias", explican desde el Ayuntamiento de Carral.

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El responsable de Deportes destaca que la inversión permitirá a Carral “dispoñer dunhas instalacións para a práctica deportiva á altura do crecente interese existente e, sobre todo, do elevado número de usuarios e usuarias do complexo”.

La actuación responde a la necesidad de renovar una maquinaria que presentaba un importante desgaste tras años de uso intensivo por lo que la cuantía se destinará a dotar el gimnasio de nuevas cintas de correr, bicicletas estáticas y de ciclo indoor, elípticas, remos, prensas, bancos de musculación, una estación multifunción, equipamiento de peso libre y material para entrenamiento funcional.

La compra del equipamiento se llevará a cabo después de que el Concello de Carral aprobara en julio una modificación de crédito para dedicar unos 800.000 euros del remanente de tesorería a diferentes inversiones estratégicas, entre ellas la mejora del Complexo Deportivo de Carral.

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La adquisición del equipamiento pondrá el broche a un ambicioso proyecto de renovación concluido en julio de este 2026. Los trabajos supusieron la ampliación del gimnasio en cerca de 100 metros cuadrados, la creación de una nueva sala para actividades dirigidas de 150 metros cuadrados y la reorganización de los espacios para optimizar su funcionalidad.

Asimismo, se renovó íntegramente el sistema de iluminación mediante tecnología led, se ejecutaron trabajos de pintura e instalación de nueva señalización y vinilos y se mejoró la imagen general del recinto.