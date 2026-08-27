La Xunta crea seis aulas en el colegio de Carral ante el incremento demográfico municipal

Visita al colegio Otero Valcárcel CEDIDA

La Xunta creará seis aulas en el colegio Vicente Otero Valcárcel, de Carral, ante el incremento demográfico por el que atraviesa el municipio. El anuncio lo realizó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en una visita al centro educativo en el que estuvo acompañado por el alcalde carralés, José Luis Fernández Mouriño. Destacó que la intervención "va a crear seis aulas más que permitirán una nueva organización de espacios adaptada a las necesidades actuales de este centro, ofreciendo así una mayor calidad educativa al alumnado".

La principal actuación consiste en la construcción de un piso más sobre el comedor, en el que se crean cuatro aulas nuevas de Primaria. Además, en la planta baja se ampliará una de las clases de Infantil ya existente y se crearán otras dos nuevas en el aula de psicomotricidad actual. Por otra parte, se unificarán los dos comedores que hay en la actualidad, de tal forma que uno de ellos se amplía para acoger a todos los usuarios y el otro cambia su uso para ser aula de psicomotricidad. Ya en el exterior se crea un nuevo patio de juegos.

El programa de la obra incluye, asimismo, la ampliación de los ventanales para mejorar las condiciones de iluminación y ventilación de las aulas de infantil de la zona noroeste, la adaptación de los aseos de la planta baja y la redistribución de la zona del profesorado. La previsión es licitar la intervención en el primer trimestre del 2027 para poder comenzar los trabajos alrededor del mes de junio.

Inversión de 12 millones en el área

Román Rodríguez destacó que esta actuación eleva a 12 M€ la inversión del Gobierno gallego en obras de mejora de los centros educativos del área de A Coruña en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. "Y, además, en la propia ciudad herculina estamos destinando 24 M€ la renovar las instalaciones de 40 colegios e institutos", recordó.

Entre las actuaciones más destacadas en marcha este verano en el área hace falta señalar la ampliación del Instituto de Pastoriza (Arteixo, 2,1 M€), y las rehabilitaciones integrales del Colegio Pedro Barrié de la Maza (Sada, 1,6 M€) y del Instituto Manuel Murguía (Arteixo, 1,3 M€).

Además, están ya finalizadas obras como las rehabilitaciones integrales de los colegios Francisco Valles Villamarín (Betanzos, 875.000 euros) y Plurilingüe San Marcos (Abegondo, 773.000), la ampliación del IES Miraflores (Oleiros, 472.000), así como los cambios de cubierta en el Centro Integrado de FP Universidad Laboral (Culleredo, 514.000) y en los colegios Plurilingüe O Mosteirón (Sada, 385.000) y Ponte dos Brozos (Arteixo, 370.000). También se ejecutaron la cubrición de la pista del IES Afonso X O Sabio (Cambre, 352.000), la reforma de la cocina y comedor del Colegio da Rabadeira (Olleiros, 280.000) y el patio cubierto del Juana de Vega (Oleiros, 98.000); además de las actuaciones de pequeña y mediana envergadura que se realizan cada verano al amparo del Plan Ben_Estar.