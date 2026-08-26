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Carral

Carral alega motivos de seguridad para prohibir la instalación de atracciones en los viales

Se muestra dispuesto a poner a disposición de la comisión de fiestas terrenos en las mejores condiciones

Fran Moar
Fran Moar
26/08/2026 21:03
Fernández Mouriño, alcalde de Carral
Fernández Mouriño, alcalde de Carral
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El Ayuntamiento de Carral alega motivos de seguridad para prohibir la instalación de atracciones en los viales durante las fiestas patronales del Socorro que se celebrarán entre los días 3 y 8 de septiembre. "Los viales que ocuparon estas atracciones, en años anteriores, deben quedar libres con el fin de cumplir con la normativa de seguridad y evitar riesgos evidentes. El acceso por los viales de ambulancias y camiones de extinción de incendio debe ser adecuado y tal y como se estaban colocando presentaban un riesgo como evidencian los informes de los servicios de seguridad.

La defensa de esta decisión se realizó tras una reunión en la que estuvieron presentes representantes de la comisión de fiestas, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

Sin embargo, el propio regidor se mostró dispuesto a ofrecer a los propietarios de las atracciones fincas y adaptarlas para que funcionen con total normalidad.

"El alcalde desea que vengan a Carral e insiste en que pondrá a disposición de feriantes y miembros de la comisión de festejos espacios para que desarrollen sus correspondientes actividades en las mejores condiciones", apuntan fuentes municipales.

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