Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

El Socorro no tendrá atracciones: el cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento no convence a los feriantes

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/08/2026 10:42
Integrantes de la comisión de fiestas de Carral
Integrantes de la comisión de fiestas de Carral
CARLOTA BLANCO
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La comisión de fiestas del Socorro de Carral ha publicado un comunicado sobre las atracciones que tenían previsto acudir a estas celebraciones y que se niegan debido al cambio de ubicación que propone el Ayuntamiento.

"A poucas semanas da celebración, o Concello decidiu unilateralmente trasladar as atraccións da súa ubicación habitual á finca onde se queima o Panteón. Os feirantes consideran que esa nova ubicación non é viable nin segura, debido ao desnivel, ao pouco espazo e ás características do terreo, especialmente no caso de choiva. Por este motivo, decidiron non acudir ás festas", ha escrito la organización en sus redes sociales.

Reconocen que tanto la comisión como los feriantes intentaron buscar alternativas, pero "en ningún momento se tiveron en consideración". A pesar de todo, aseguran que seguirán trabajando para "celebrar as festas do Socorro coa mesma ilusión de sempre".

Imagen de archivo de la García Irmáns un Día de San Roque, con todas las atracciones en O Campo

San Roque se queda sin atracciones para adolescentes: O Carregal, vacío a dos días de las celebraciones

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Entorno da Pedra que Fala, en Loureda

Xurxo Souto e Xabier Maceiras realizarán un roteiro sobre 'A Pedra que Fala' de Loureda, Arteixo
Noelia Díaz
Actividades en la Plaza de España

Música, xogos e tradición galega na Festa do Apego este venres na praza de España
Redacción
El ideal gallego

Más días, más descuentos y un Fiat 500: así será el Súper Jueves en Coruña The Style Outlets
Redacción
El ideal gallego

La Xunta y la Federación de Autismo promoverán iniciativas para concienciar sobre el TEA
EP