El Socorro no tendrá atracciones: el cambio de ubicación propuesto por el Ayuntamiento no convence a los feriantes
La comisión de fiestas del Socorro de Carral ha publicado un comunicado sobre las atracciones que tenían previsto acudir a estas celebraciones y que se niegan debido al cambio de ubicación que propone el Ayuntamiento.
"A poucas semanas da celebración, o Concello decidiu unilateralmente trasladar as atraccións da súa ubicación habitual á finca onde se queima o Panteón. Os feirantes consideran que esa nova ubicación non é viable nin segura, debido ao desnivel, ao pouco espazo e ás características do terreo, especialmente no caso de choiva. Por este motivo, decidiron non acudir ás festas", ha escrito la organización en sus redes sociales.
Reconocen que tanto la comisión como los feriantes intentaron buscar alternativas, pero "en ningún momento se tiveron en consideración". A pesar de todo, aseguran que seguirán trabajando para "celebrar as festas do Socorro coa mesma ilusión de sempre".