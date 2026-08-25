Carral lanza su oferta de actividades deportivas y educativas para el nuevo curso

Actividades extraescolares en Carral CEDIDA

El Ayuntamiento de Carral lanza su oferta de actividades en las Escolas Municipais para el curso 2026-2027, que incluye propuestas deportivas, educativas y musicales.

La programación ofrece atletismo, gimnasia rítmica, patinaje, judo, juegos predeportivos, zumba, baloncesto, pádel, tenis, equitación o gimnasia de mantenimiento, además de robótica, inglés divertido, baile moderno, dibujo y pintura, informática o cocina, con un precio de 14 euros al mes o 98 euros en un pago único. También están disponibles los servicios de madrugadores y conciliación familiar.

Por otra parte se ofrecen las actividades de la Escuela de Música, que tienen un coste de 40 euros al mes o 280 euros por el curso completo.

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