Agua, hinchables y espuma: así será la gran fiesta del verano en las piscinas de Carral

Piscina municipal de Carral Cedida

Las piscinas municipales de Carral volverán a convertirse este sábado en un gran espacio de ocio familiar con motivo de la VII Festa da Auga, una de las citas más esperadas del verano en el municipio.

La actividad, organizada por el Concello de Carral a través de la Concellería de Deportes, se desarrollará de 16:00 a 20:00 horas y ofrecerá una tarde repleta de juegos y propuestas acuáticas para niños, niñas y familias.

Entre las principales atracciones de esta séptima edición se instalarán dos hinchables acuáticos, entre ellos un gran tobogán de agua, además de otro hinchable acuático especialmente diseñado para los más pequeños. La programación se completará con una Festa da Auga y una Festa da Espuma, que pondrán el broche de diversión a la jornada.

La iniciativa busca fomentar el uso de las instalaciones deportivas municipales durante la temporada estival, promover hábitos de ocio saludable y ofrecer a las familias una alternativa de entretenimiento al aire libre.

La celebración tendrá además un carácter especial al servir como una de las últimas grandes propuestas de ocio antes de que finalice la temporada de las piscinas municipales.

Los abonados a las instalaciones deportivas municipales podrán participar gratuitamente en la actividad. El resto de usuarios podrá acceder abonando la entrada habitual de la piscina, sin ningún coste adicional por participar en las actividades programadas.

El Concello ha previsto un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los participantes. Los hinchables estarán supervisados en todo momento por monitores especializados en este tipo de instalaciones.

Además, el recinto contará con la presencia permanente de una ambulancia con dos técnicos sanitarios y se reforzará el servicio de socorrismo durante toda la actividad, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier posible incidencia.

El Concello anima a la vecindad a participar en esta jornada y disfrutar de una tarde de diversión acuática para despedir el verano en compañía.