Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Agua, hinchables y espuma: así será la gran fiesta del verano en las piscinas de Carral

La jornada se celebrará el 23 de agosto de 16:00 a 20:00 horas y contará con un gran tobogán de agua y actividades para todas las edades

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
18/08/2026 13:22
Piscina municipal de Carral
Piscina municipal de Carral
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las piscinas municipales de Carral volverán a convertirse este sábado en un gran espacio de ocio familiar con motivo de la VII Festa da Auga, una de las citas más esperadas del verano en el municipio.

La actividad, organizada por el Concello de Carral a través de la Concellería de Deportes, se desarrollará de 16:00 a 20:00 horas y ofrecerá una tarde repleta de juegos y propuestas acuáticas para niños, niñas y familias.

Entre las principales atracciones de esta séptima edición se instalarán dos hinchables acuáticos, entre ellos un gran tobogán de agua, además de otro hinchable acuático especialmente diseñado para los más pequeños. La programación se completará con una Festa da Auga y una Festa da Espuma, que pondrán el broche de diversión a la jornada.

La iniciativa busca fomentar el uso de las instalaciones deportivas municipales durante la temporada estival, promover hábitos de ocio saludable y ofrecer a las familias una alternativa de entretenimiento al aire libre.

La celebración tendrá además un carácter especial al servir como una de las últimas grandes propuestas de ocio antes de que finalice la temporada de las piscinas municipales.

Los abonados a las instalaciones deportivas municipales podrán participar gratuitamente en la actividad. El resto de usuarios podrá acceder abonando la entrada habitual de la piscina, sin ningún coste adicional por participar en las actividades programadas.

El Concello ha previsto un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los participantes. Los hinchables estarán supervisados en todo momento por monitores especializados en este tipo de instalaciones.

Además, el recinto contará con la presencia permanente de una ambulancia con dos técnicos sanitarios y se reforzará el servicio de socorrismo durante toda la actividad, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier posible incidencia.

El Concello anima a la vecindad a participar en esta jornada y disfrutar de una tarde de diversión acuática para despedir el verano en compañía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Patrulla de la Policía Local

La Policía Local de A Coruña salva a un joven con una fuerte hemorragia arterial en el Orzán
Lara Fernández
Piscina municipal de Carral

Agua, hinchables y espuma: así será la gran fiesta del verano en las piscinas de Carral
Redacción
Terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar

Los terremotos de Granada dejan tres heridos leves, con una menor trasladada al hospital
EFE
El ideal gallego

Roba 50 euros a una octogenaria y acaba detenido tras una persecución por las calles de A Coruña
Redacción