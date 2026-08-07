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Carral

Hondo pesar en As Travesas por la muerte de la 'matriarca' de Casa Avelina

El establecimiento es famoso por su trato a los peregrinos del Camino Inglés

Noelia Díaz
Noelia Díaz
07/08/2026 17:17
Una de las hijas de Carmen Vilariño, ante el establecimiento
Fachada del establecimiento
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La localidad carralesa de As Travesas está este viernes de luto al conocer la noticia del fallecimiento de Carmen Vilariño Muíño, 'matriarca' del establecimiento Casa Avelina -un referente en el Camino de Santiago-. Vilariño, viuda de Fernando Vicente Veiras, tenía 85 años y era la propietaria del bar estanco más querido por los peregrinos del Camino Inglés, donde los usuarios reconocen sentirse "como en casa".

El local, que regentan actualmente sus hijas, Avelina y Carmen, lo abrieron en 1917 los suegros de la fallecida, a quien se podía ver por el local a menudo. "Con 85 anos sigue por aquí controlando", señalaba el pasado mes de abril su hija Carmen en un reportaje con El Ideal Gallego.

Avelina y Carmen, en su establecimiento de As Travesas

Casa Avelina, mucho más que un bar para los peregrinos: “Te tratan como si fueras su nieto”

Más información

El cuerpo de Carmen Vilariño se encuentra en el tanatorio Hermanos Lendoiro de Carral y saldrá de la funeraria este sábado, día 8, a las 19.30 horas hacia el cementerio de Santa Mariña de Beira -donde habrá un funeral a las 19.50 horas y posterior entierro-. 

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