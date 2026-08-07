Hondo pesar en As Travesas por la muerte de la 'matriarca' de Casa Avelina

Fachada del establecimiento CARLOTA BLANCO

La localidad carralesa de As Travesas está este viernes de luto al conocer la noticia del fallecimiento de Carmen Vilariño Muíño, 'matriarca' del establecimiento Casa Avelina -un referente en el Camino de Santiago-. Vilariño, viuda de Fernando Vicente Veiras, tenía 85 años y era la propietaria del bar estanco más querido por los peregrinos del Camino Inglés, donde los usuarios reconocen sentirse "como en casa".

El local, que regentan actualmente sus hijas, Avelina y Carmen, lo abrieron en 1917 los suegros de la fallecida, a quien se podía ver por el local a menudo. "Con 85 anos sigue por aquí controlando", señalaba el pasado mes de abril su hija Carmen en un reportaje con El Ideal Gallego.

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El cuerpo de Carmen Vilariño se encuentra en el tanatorio Hermanos Lendoiro de Carral y saldrá de la funeraria este sábado, día 8, a las 19.30 horas hacia el cementerio de Santa Mariña de Beira -donde habrá un funeral a las 19.50 horas y posterior entierro-.