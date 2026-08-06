Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carral

Carral invierte 40.000 euros del Plan Único en mejoras en el CEIP de Tabeaio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/08/2026 15:15
Visita de los concejales al CEIP de Tabeaio
Visita de los concejales al CEIP de Tabeaio
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El concejal de Obras de Carral, Óscar Bodelo, y la de Educación, Cristina Casal, visitaron este jueves el CEIP de Tabeaio para comprobar el transcurso de las obras para sustituir la carpintería exterior y acondicionar el interior del centro, lo que permitirá "dar resposta ás demandas que a comunidade educativa leva tempo trasladando". El proyecto se ejecuta con 41.135,60 euros procedentes del Plan Único de la Diputación.

"Los trabajos supondrán, no solo una mejora de las instalaciones en sí, sino que también contribuirán a incrementar la eficiencia energética del edificio y a garantizar un mayor confort para el alumnado y el profesorado", apunta el Ayuntamiento.

Las obras servirán para renovar la carpintería exterior, que en la actualidad es de aluminio sin rotura de puente térmico, constando de un acristalamiento sencillo y cajón de persiana de madera. 

Además, se sustituirán las puertas y se ejecutará un falso techo nuevo a base de planchas de cartón yeso con aislamiento de lana de roca. Las intervenciones incluirán, además, la instalación de la nueva iluminación.

Visita al CEIP Portofaro de O Temple

La Xunta invierte 50.000 euros en la red de aguas del CEIP Portofaro

Más información
Lorena Souto posa en el exterior de la escuela infantil O Berce

Adiós a una de las escuelas más queridas de Arteixo: cierra O Berce tras 25 años

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

La Guardia Civil pide prudencia en Sada a la espera de conocer el resultado de la autopsia del bebé hallado muerto en una vivienda
Redacción
La grada de los Cantones, ayer

La nueva grada de los Cantones toma forma con una obra que avanza y ya deja ver el resultado final
Julia Nóvoa
Niños durante la actividad de 2001

Hace 25 años | Los niños coruñeses se convierten en artistas y el 092 controla el alcohol entre menores
Noela Rey Méndez
En el campus ef ciclos formativos, en A Coruña, los futuros desarrolladores de aplicaciones del Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma no solo aprenden a programar, aprenden a volar

De la FP gallega a las mejores universidades de Europa: el ciclo de DAM
Esther Durán