Carral invierte 40.000 euros del Plan Único en mejoras en el CEIP de Tabeaio

Visita de los concejales al CEIP de Tabeaio CEDIDA

El concejal de Obras de Carral, Óscar Bodelo, y la de Educación, Cristina Casal, visitaron este jueves el CEIP de Tabeaio para comprobar el transcurso de las obras para sustituir la carpintería exterior y acondicionar el interior del centro, lo que permitirá "dar resposta ás demandas que a comunidade educativa leva tempo trasladando". El proyecto se ejecuta con 41.135,60 euros procedentes del Plan Único de la Diputación.

"Los trabajos supondrán, no solo una mejora de las instalaciones en sí, sino que también contribuirán a incrementar la eficiencia energética del edificio y a garantizar un mayor confort para el alumnado y el profesorado", apunta el Ayuntamiento.

Las obras servirán para renovar la carpintería exterior, que en la actualidad es de aluminio sin rotura de puente térmico, constando de un acristalamiento sencillo y cajón de persiana de madera.

Además, se sustituirán las puertas y se ejecutará un falso techo nuevo a base de planchas de cartón yeso con aislamiento de lana de roca. Las intervenciones incluirán, además, la instalación de la nueva iluminación.

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