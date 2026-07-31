La FP Básica en Carral tendrá que esperar tras no alcanzarse el número mínimo de solicitudes

Una de las protestas en Carral en los últimos meses German Barreiros

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, comunicó este jueves en el pleno ordinario que la implantación de la FP Básica en el municipio, prevista para el curso 2026-2027, tendrá que esperar.

La razón, indican desde el Consistorio, es que no se consiguió el número mínimo de solicitudes para el ciclo de Mantenimiento de Vehículos que la Xunta planteaba para el IES Carral. Esta noticia fue celebrada este viernes por la comunidad educativa del municipio y formaciones como Alternativa dos Veciños, que se manifestaron en los últimos meses para protestar por lo que consideraban una "imposición" de la FP sin lograr el consenso con los actores implicados.

"Malia que se nos asegurou persoalmente que esta modalidade non se imporía e se resolverían as dudas do profesorado antes de tomar unha decisión definitiva, a realidad foi ben distinta", alegaba uno de los portavoces en una de las concentraciones pasadas. Desde Alternativa recordaron este viernes, día 31, que "non se pode anunciar a implantación dunha FP sen planificación, sen organización, sen infraestruturas e sen contar coa comunidade educativa".

Bajo el lema "FP Básica si, pero non así", las familias y profesorado hicieron saber a la Xunta que apostaban por la Formación Profesional, pero teniendo en cuenta las necesidades que planteaba la comunidad del IES Carral. En su momento, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, alegó estar "sorprendido" por la polémica: "É a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo de FP, normalmente é ao revés", indicaba.

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